مظاهرات في اسكتلندا رفضاً لزيارة ترامب

وذكرت القناة في تقرير: "تجمع مئات المتظاهرين في كل من إدنبرة وأبردين يوم السبت للاحتجاج على زيارة الرئيس الأمريكي إلى اسكتلندا".ورفع المتظاهرون في وسط لافتات تحمل شعارات مناهضة لترامب.وأشارت القناة إلى أن بعضهم أعرب عن دعمه لفلسطين.وتحدثت تقارير إعلامية عن قيام عدد كبير من ضباط الجيش والشرطة بتفتيش منتجع الغولف في مقاطعة ساوث أيرشاير الإسكتلندية، حيث كان يقيم .ويتوقع الامن الإسكتلندي خروج احتجاجات في أيرشاير وأبردين وغلاسكو وإدنبرة، بالإضافة إلى ناديي الغولف "ترنبيري" و"ميني" التابعين لترامب.ووصل ترامب إلى اسكتلندا أمس الجمعة في زيارة خاصة تستغرق 5 أيام، وهي الأولى له إلى منذ تنصيبه.ويعتزم الرئيس الأمريكي زيارة اثنين من نوادي الغولف التابعة له وافتتاح ثالث. ومن المتوقع أيضا أن يعقد اجتماعا غير رسمي مع البريطاني .