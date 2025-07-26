عبوة ناسفة تستهدف دبابة إسرائيلية داخل غزة

ولفتت الى أنه تم نقل عدد من الإصابات في صفوف الجنود.وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "منصات عبرية تداولت أنباء عن وقوع حدث أمني صعب تعرضت له قوة إسرائيلية في قطاع ".ووفق التقارير الإعلامية الصادرة، "فرضت الرقابة العسكرية في حظرا للنشر على تفاصيل الحدث الأمني الصعب الذي وقع في غزة".