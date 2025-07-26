الكشف عن خطط لإنزال مساعدات إغاثية جوا لغزة

جاء ذلك عقب محادثة جمعت بالرئيس الفرنسي والمستشار الألماني .وجاء في البيان: "استعرض رئيس الوزراء خطط المملكة المتحدة للتعاون مع شركاء مثل لتقديم المساعدات جوا وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية".وفي اليوم السابق، دعا تحالف "الثلاثي الأوروبي" (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واستئناف كامل للإمدادات الإنسانية إلى القطاع، وبدء عملية تسوية سياسية.وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خطة جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة بالتزامن مع التوسع الكبير في العمليات العسكرية، وتقضي الخطة بتوزيع المساعدات في مناطق تم "تطهيرها" من أي وجود لحركة حماس التي اتُهمت سابقا "بنهب" المساعدات الإنسانية.وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أكد أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى "ترحيل سكان القطاع قسرا عن هذه الأرض"، ولقي عشرات المواطنين مصرعهم في تلك المناطق.وفي الوقت الحالي، يعاني قطاع غزة من تجويع شديد تفرضه عليه القوات والحكومة الإسرائيلية، وتمنع دخول أدنى مقومات الحياة من الطعام والشراب والدواء، مخلفة إنسانية لم يسبق لها مثيل.