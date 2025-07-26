الكشف عن محاولات لاستئناف المحادثات بشأن غزة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أرسنال يمنح غيوكيريس القميص الأسطوري في النادي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534953-638891617246291728.jpg
الكشف عن محاولات لاستئناف المحادثات بشأن غزة
دوليات
2025-07-26 | 17:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
48 شوهد
أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار في
غزة
، بوجود محاولات جادة لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع.
وأوضحت المصادر وفق هيئة البث الإسرائيلية، أن المحادثات متوقفة حاليا، لكن الوسطاء يضغطون على حماس لتخفيف موقفها.
وأعرب الوسطاء عن قلقهم من أن الوضع في
غزة
سيخرج عن السيطرة إذا لم تستأنف المحادثات قريبا وسيكون من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق، كشف قيادي كبير في "حماس" عن "نقطتين شائكتين متبقيتين في المفاوضات بين الحركة وإسرائيل بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة".
وقال القيادي في تصريح نقلته شبكة "CNN"، إن "النقطتين الشائكتين تتعلقان بتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل الفلسطينيين في سجون
إسرائيل
وجدول انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة".
وأوضح أن الحركة قدمت مقترحين بشأن هذين الموضوعين للمفاوضين قبيل انسحاب
الولايات المتحدة
و"إسرائيل" من المفاوضات، الخميس، متهمتين الحركة بـ"التصرف بسوء نية".
وأضاف أن أحد المقترحين اللذين قدمتهما الحركة يتطلب من إسرائيل تبادل 2200 فلسطيني بسجون "إسرائيل" تختارهم حماس مقابل 10 رهائن إسرائيليين أحياء.
وينص المقترح على أن "إسرائيل ستفرج عن 200 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 2000 من قطاع غزة، تحددهم حماس".
كما ينص مقترح "حماس" على أنه مقابل كل قتيل إسرائيلي يتم تبادله، ستسلم "إسرائيل" حماس "10 جثث فلسطينيين بالإضافة إلى 50 سجينا من غزة احتجزوا بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى نساء وأطفال دون سن 18 عاما، تحددهم حماس".
وينص مقترح ثان قدمته الحركة على انسحاب "إسرائيل" مسافة 1000 متر من المناطق غير المأهولة بالسكان في شمال شرق غزة، و800 متر من المناطق المأهولة بالسكان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الكشف عن محادثات لإنزال جوي للمساعدات في غزة
14:01 | 2025-07-20
الكشف عن "مؤشرات إيجابية" بشأن اتفاق غزة
13:06 | 2025-07-02
عراقجي يدعو ترامب لاحترام السيد الخامنئي ويؤكد: مستعدون لاستئناف المحادثات
05:49 | 2025-06-28
إيران ترد على ترامب: لم نطلب استئناف المحادثات النووية
06:52 | 2025-07-08
غزة
محادثات
الولايات المتحدة
إسرائيل
سيكو
جينا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
رياضة
40.51%
08:36 | 2025-07-25
أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
08:36 | 2025-07-25
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
21.96%
03:54 | 2025-07-26
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:54 | 2025-07-26
التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي
محليات
19.39%
08:42 | 2025-07-25
التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي
08:42 | 2025-07-25
السيد الصدر يوجه دعوة لاتباعه
محليات
18.15%
06:53 | 2025-07-25
السيد الصدر يوجه دعوة لاتباعه
06:53 | 2025-07-25
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
الهوا الك
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
الهوا الك
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
علناً
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
علناً
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
Celebrity
الشاعر قاسم الحياتي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-24
Celebrity
الشاعر قاسم الحياتي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-24
الأكثر مشاهدة
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
الهوا الك
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
الهوا الك
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
علناً
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
علناً
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
Celebrity
الشاعر قاسم الحياتي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-24
Celebrity
الشاعر قاسم الحياتي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-24
اخترنا لك
تركيا.. حرائق الغابات تهدد مناطق سكنية في بورصة
17:55 | 2025-07-26
"قوة إسرائيلية" تقتحم سفينة حنظلة المتوجهة الى غزة
17:03 | 2025-07-26
إصابات بسقوط مظلات مساعدات من الجو في غزة
16:20 | 2025-07-26
في غزة.. فتح ممرات آمنة والسماح بإسقاط المساعدات
15:36 | 2025-07-26
الكشف عن خطط لإنزال مساعدات إغاثية جوا لغزة
14:00 | 2025-07-26
غزة.. شهادة صادمة من جراح بريطاني زار القطاع
13:25 | 2025-07-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.