إعلام عبري: أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي يخضعون للعلاج من أزمات نفسية

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "عدد الجنود الإسرائيليين المصابين بأزمات نفسية ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية".وأضافت أن "أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي يخضعون للعلاج من أزمات نفسية منذ هجوم 7 أكتوبر".وتابعت الصحيفة، أن "أغلب المصابين بأزمات نفسية واكتئاب في الجيش الإسرائيلي عام 2024 هم من الشبان".وبينت الصحيفة، "استقبلنا منذ 7 أكتوبر نحو 19 ألف مصاب عسكري بينهم من يعانون أزمات نفسية"، مشيرة الى ان "أكثر من 12 ألف جندي لم يعودوا للقتال بسبب الأزمات النفسية".