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ترامب: غزة لا تعاني من مجاعة.. قدمنا 60 مليوناً ولم يشكرنا أحد
دوليات
2025-07-27 | 12:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
398 شوهد
قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، ان
غزة
"لا تعاني من مجاعة"، مشيراً إلى تقديم 60 مليون دولار لإدخال أغذية الى القطاع "لكن لم يشكرنا أحد".
وذكر
ترامب
في تصريحات، "قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى
غزة
ولم يشكرنا أحد".
ودعا، حماس لـ"إعادة الرهائن والمحتجزين"، فيما دعا
إسرائيل
"لاتخاذ قرار بشأن غزة".
وأضاف: "سنقدم مزيدا من المساعدات إلى غزة لكن على بقية الدول المشاركة في هذا الجهد".
وتابع ترامب: "لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات".
وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي في 21 يوليو/تموز الجاري، فإن نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، فيما يُحرم نحو ثلث المواطنين من الطعام لأيام متتالية في قطاع غزة.
وسجلت
الأمم المتحدة
حتى 21 يوليو/تموز الجاري مقتل 1054 شخصاً في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، منهم 766 قُتلوا بالقرب من مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية، و288 قُتلوا بالقرب من قوافل مساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وبحسب
وزارة الصحة الفلسطينية
في غزة في 22 يوليو/تموز الجاري، فقد بلغ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 101 حالة وفاة بينهم 80 طفلاً.
ورغم هذه الأرقام المروعة؛ نتيجة سياسة تجويع ممنهجة وحصار شامل طال أكثر من مليوني إنسان، لا تزال ردود الفعل الدولية تقف عند حدود الإدانة اللفظية والاستنكار الخطابي، دون أن تترجم إلى تحرك ملموس على الأرض ينقذ المدنيين من براثن
الموت
جوعا وقصفا.
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