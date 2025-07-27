واشنطن تحدد موعد تطبيق التعريفات الجمركية

ومنذ كانون الثاني الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس للرسوم ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها.وتشير الأسواق المالية إلى ذلك باسم "صفقة التاكو" - "ترامب يتراجع دائما" - وقد ساعد ذلك في دفع موجة تاريخية من الصعود في الأسهم منذ الربيع. لكن لوتنيك يؤكد أن هذا الأمر انتهى.وقال لوتنيك في تصريحات صحافية: "لا تمديدات. لا المزيد من فترات السماح. في 1 أغسطس، الرسوم محددة. ستدخل حيز التنفيذ".وأضاف أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من المفاوضات - ويمكن التوصل إلى اتفاقيات - حتى بعد هذا الموعد النهائي.ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ على عشرات الدول يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات - بعضها أعلى مما هُدد به (ثم جرى تعليقه) في أبريل، وبعضها أقل.