حماس: لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الإبادة والتجويع

وقال: "لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الإبادة والتجويع والحصار لأطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع ، وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية فورا وبطريقة كريمة لشعبنا هو التعبير الحقيقي عن جدوى استمرار المفاوضات".وأكد الحية أنه "لا نقبل أن يكون شعبنا ومعاناته ودماء أبنائه ضحية لألاعيب الاحتلال التفاوضية وتحقيق أهدافه السياسية".