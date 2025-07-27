غزة: المجاعة تزداد شراسة وما يجري مسرحية هزلية

وأضاف المكتب أن 133 شخصا فارقوا الحياة بسبب الجوع بينهم 87 طفلا وسط صمت عربي ودولي مريب.وأفاد بأنه وفي اليومين الأخيرين، تداولت وسائل إعلام أنباء عن نية عدة دول وجهات بإدخال مئات الشاحنات لكسر المجاعة في قطاع ، لكن الواقع فاضح حيث دخلت 73 شاحنة فقط في شمال وجنوب قطاع غزة.وأشار إلى أن معظمها تعرض للنهب والسرقة تحت أنظار الجيش الإسرائيلي وطائراته المسيرة في ظل حرصه الواضح على منع وصولها إلى مستودعات التوزيع ضمن سياسة والتجويع.وذكر أن القطاع شهد ثلاث عمليات إنزال جوي لم تعادل في مجموعها سوى شاحنتين من المساعدات، وقد سقطت حمولتها في مناطق قتال حمراء وفق خرائط الجيش الإسرائيلي يمنع على المدنيين الوصول إليها، ما يجعلها بلا أي جدوى إنسانية.وأشار في بيانه إلى أن ما يجري هو مسرحية هزلية يتواطأ فيها ضد المجوعين في قطاع غزة عبر وعود زائفة أو معلومات مضللة تصدر عن دول كبرى مثل ورئيسها حيث فقدت الحد الأدنى من المصداقية.وشدد على أن الحل الجذري يتمثل فقط بفتح المعابر بشكل عاجل وبدون شروط، وكسر الحصار الظالم، وإدخال الغذاء وحليب الأطفال فورا قبل فوات الأوان، فالعالم أمام مسؤولية تاريخية.