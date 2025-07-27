السودان.. الجيش يبدأ بتفريغ الخرطوم من التشكيلات المسلحة

وشهدت العملية نقل من للجيش إلى شمال مدينة بحري بإشراف مباشر من القائد العام للجيش رئيس الفريق أول الذي وصل لهذا الغرض.وأضافت أن اللجنة المكلفة بتهيئة برئاسة عضو عبد الله يحيى، حددت فترة ثلاثة أشهر لاستكمال سحب القوات المسلحة الأخرى من الخرطوم بما فيها القوات الحليفة للجيش.وفي 18 تموز، أصدر رئيس الفريق أول البرهان، قرارا يقضي بتفريغ العاصمة الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية والكيانات المسلحة خلال أسبوعين من تاريخ توقيع القرار.ويأتي ذلك كخطوة تهدف إلى إعادة الأمن وتهيئة الأوضاع لعودة المواطنين إلى مناطقهم المتأثرة بالحرب.