الحوثيون يعلنون خيارات تصعيدية ردا على وضع غزة

أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة للحوثيين في في بيان، مساء الأحد، عن خيارات تصعيدية ضد "إسرائيل" بشأن ما يجري في قطاع من تجويع.







وأضاف سريع أن "هذه المرحلة تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة". وقال المتحدث باسم الحوثيين إن "القوات المسلحة اليمنية قررت تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلةِ الرابعة من الحصارِ البحري على ".وأضاف سريع أن "هذه المرحلة تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة".

وكان في قال، يوم الأحد، إن القطاع يعاني من مجاعة شرسة تتوسع وتتفاقم بشكل غير مسبوق وتطال 2.4 مليون إنسان، مشددا على أن ما يجري مسرحية هزلية يتواطأ فيها .



