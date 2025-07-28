تحذير من كارثة إنسانية في غزة.. 40 ألف رضيع يواجهون الموت الان

ووصف المكتب في بيان رسمي منع دخول حليب الأطفال والمساعدات إلى القطاع بأنه بـ"جريمة إبادة صامتة".وأشار البيان إلى أن أكثر من 40 ألف رضيع دون عمر السنة الواحدة يواجهون خطر البطيء بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق، داعيا إلى فتح المعابر فورا وبدون شروط، والسماح العاجل بإدخال حليب الأطفال والمساعدات الإغاثية.وأشار البيان إلى أن 73 شاحنة مساعدات دخلت مؤخرا إلى شمال وجنوب القطاع، تعرض معظمها للنهب تحت أنظار القوات الإسرائيلية.وفي السياق، أكدت للطفولة "يونيسف" أن الأطفال في يعانون بشكل خاص من الجوع، مضيفة أن "الأولاد والبنات يخاطرون بحياتهم بحثا عن الطعام بدلا من الذهاب إلى المدارس".