ترامب: نريد وقف إطلاق النار في غزة

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي أيضاً عن رغبته في "وقف إطلاق النار في ". ومع ذلك، أضاف ترمب تعليقاً يعكس نوعاً من الاستياء، حيث قال: "قدمنا كثيرا من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر".وتطرق كذلك إلى ملف الرهائن، مشيراً إلى أنه "أخرج عدداً كبيراً من الرهائن في قطاع غزة وكثير منهم زاروا " خلال فترة ولايته. إلا أنه أضاف تحذيراً حول المتبقين، قائلاً إن "الرهائن المتبقين في غزة سيكون إخراجهم صعباً".