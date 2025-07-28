مصر تلغي الحج البري

وأوضح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار يعود إلى توجه للاعتماد الكامل على وسائل النقل الداخلي التابعة لها، ضمن خطتها لتطوير منظومة النقل خلال موسم .وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى تشغيل وسائلها الخاصة لنقل الحجاج داخل الأراضي ، ما يستبعد استخدام الحافلات البرية القادمة من خارج .وكانت قد أعلنت فرض غرامات مالية كبيرة على كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح وغيرها من المخالفات.