ترامب يقلص مهلته لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال للصحفيين في اسكتلندا قبيل اجتماعه مع البريطاني ستارمر بعد أن أعرب عن "خيبة أمله" تجاه الرئيس الروسي : "سيتعين علينا النظر في الأمر وسأقلص مدة الخمسين يوما التي منحته إياها إلى مدة أقل"، دون أن يحددها.وأضاف: "سأختصر هذه المهلة لأنني أعتقد أنني أعرف الإجابة بالفعل وما سيحدث".وكان ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي قبل مغادرته إلى اسكتلندا أنه لا يستبعد إمكانية فرض عقوبات ثانوية على حتى قبل انقضاء مهلة الـ50 يوما.