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السيسي لترامب: من فضلك قم بإيقاف الحرب على غزة

دوليات

2025-07-28 | 10:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السيسي لترامب: من فضلك قم بإيقاف الحرب على غزة
157 شوهد

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، نداء خاصا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وحث السيسي، في كلمة بثها التلفزيون، ترامب على بذل كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
وقال موجها الحديث لترامب "أوجه نداء خاص لك، من فضلك ابذل كل الجهد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات. وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".
وتابع السيسي "تقديري أنه (ترامب) قادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء المعاناة بقطاع غزة".
وأوضح السيسي أن "مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين".
وقال الرئيس المصري، إن "الدور المصري شريف ومخلص وأمين ولن يتغير وحريصون على إيجاد حلول لإنهاء الحرب".
وأضاف أن "معبر رفح هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط بل من الجانب ال خر داخل قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية".
وشدد السيسي على ضرورة إدخال أكبر حجم من المساعدات لأهالي غزة للتخفيف من حدة الأزمة بالقطاع، قائلا :"لدينا حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية مستعدة لدخول قطاع غزة".
وأضاف: "ليس هناك ما يعوق دخول المساعدات إلى قطاع غزة"، مؤكدا ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا.
وأشار السيسي إلى "موقف مصر الواضح برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم"، مؤكدا أن "تهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين".
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