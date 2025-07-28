غوتيريش: التدمير الشامل لغزة لا يطاق ويجب أن يتوقف

وقال غوتيريش في بشأن "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين"، إن "النزاع الحالي يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره وإنهاؤه يتطلب إرادة سياسية"، مبيناً أن "الوضع وصل إلى وحل الدولتين يجب أن يتحقق".وأضاف "أننا على حافة الانهيار وحل الدولتين أبعد من أي وقت مضى، ولا شيء يبرر إبادة التي جرت أمام أعين العالم"، مشدداً على أن "تدمير غزة بالجملة أمر لا يحتمل ويجب أن يتوقف".وأكد غوتيريش أن "عملية ضم من قبل السلطات الإسرائيلية يجب أن تتوقف"، لافتاً إلى أن "تجويع السكان وقتل عشرات آلاف المدنيين وتصاعد عنف المستوطنين والتهجير القسري أمور ينبغي أن تتوقف".وتابع أن "هذا يجب يشكل نقطة تحول لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين"، مشيراً إلى أن "الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة غير قانوني يجب أن يتوقف، والتدمير الشامل لغزة أمر لا يطاق وينبغي أن يتوقف".