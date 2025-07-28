بمشاركة إرهابيين.. إيران تحبط مخططات لاغتيال عشرات المسؤولين وتنصيب "بهلوي" بعد اسقاط النظام

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
السودان.. الجيش يبدأ بتفريغ الخرطوم من التشكيلات المسلحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بمشاركة إرهابيين.. إيران تحبط مخططات لاغتيال عشرات المسؤولين وتنصيب "بهلوي" بعد اسقاط النظام

دوليات

2025-07-28 | 11:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بمشاركة إرهابيين.. إيران تحبط مخططات لاغتيال عشرات المسؤولين وتنصيب &quot;بهلوي&quot; بعد اسقاط النظام
563 شوهد

السومرية نيوز – دولي
كشفت وزارة الأمن الإيرانية اليوم الاثنين عما وصفته "بالمواجهة الموسعة مع التحالف الاستخباراتي الغربي وضبط وإحباط" مخططات تخريبية وتجسسية وإرهابية" خلال حرب الـ12 يوما.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "المعركة التي استمرت لـ12 يوما لم تكن مجرد حرب عسكرية، بل كانت عملية شاملة اعتمدت على عناصر مركبة من الحرب العسكرية، والأمنية، والاستخباراتية، إضافة إلى عمليات إرهابية وتخريب وزعزعة الاستقرار الداخلي وإثارة الفوضى، وذلك بهدف إخضاع إيران، وإسقاط النظام الإسلامي، وتمزيق وحدة البلاد الجغرافية".
واتهمت الوزارة الولايات المتحدة بأنها الراعي الرئيسي لهذه المؤامرة، بالتعاون مع إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، وجماعات معارضة مسلحة، وتكفيريين، ومهربين مسلحين.
وأعلن الأمن الإيراني أنه كشف وأحبط "المخطط الأمريكي-الصهيوني الكبير" لإنشاء "دولة دمية بقيادة عائلة بهلوي "الخائنة"، وبمشاركة مباشرة لعناصر صهيونية متعصبة من أصول إيرانية في إسرائيل والولايات المتحدة، وتسليم مسؤولية الدولة في المنفى إلى رضا بهلوي، إلى جانب تحريك برامج انفصالية صهيونية عبر عملاء النظام الملكي.
وحسب البيان فقد تم إحباط مخططات لاغتيال 23 من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال أيام الحرب، إضافة إلى 13 مؤامرة اغتيال أخرى كانت تحضر خلال الأشهر السابقة، ليصل مجموع العمليات التي تم إحباطها إلى 35 محاولة اغتيال لمسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين.
وأفاد البيان بكشف وتفكيك شبكات تجسس تعمل لصالح الموساد، واعتقال 20 جاسوسا، من بينهم عناصر تنفيذية ولوجستية، في طهران وعدد من المحافظات الأخرى.
ووفقا للبيان، فقد تم أيضا ضبط قاعدة سرية قريبة من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد تضم 300 عنصر إرهابي أجنبي كانوا يستعدون للتسلل إلى داخل إيران، كما كشفت محاولة إسرائيل لتجنيد مئات المرتزقة تحت مسمى "الجبهة المتحدة لبلوشستان".

>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
Play
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
خط أحمر
Play
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
Play
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
من الأخير
Play
من الأخير
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
Play
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
Play
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
Play
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
Live Talk
Play
Live Talk
دروس غير تقليدية في الهندسة عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ٨١ | 2025
10:30 | 2025-07-27
Play
دروس غير تقليدية في الهندسة عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ٨١ | 2025
10:30 | 2025-07-27
عشرين
Play
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
Play
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
Play
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Play
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
Play
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Play
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
Play
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
خط أحمر
Play
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
Play
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
من الأخير
Play
من الأخير
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
Play
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
Play
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
Play
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
Live Talk
Play
Live Talk
دروس غير تقليدية في الهندسة عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ٨١ | 2025
10:30 | 2025-07-27
Play
دروس غير تقليدية في الهندسة عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ٨١ | 2025
10:30 | 2025-07-27
عشرين
Play
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
Play
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
Play
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Play
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
Play
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Play
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25

اخترنا لك
ترامب يهدد إيران: سنسحق أي محاولة لاستئناف البرنامج النووي
12:10 | 2025-07-28
مسؤولة أممية: لم أعد اتعرف على أصدقائي في غزة بسبب الجوع
12:06 | 2025-07-28
غوتيريش: التدمير الشامل لغزة لا يطاق ويجب أن يتوقف
10:28 | 2025-07-28
السيسي لترامب: من فضلك قم بإيقاف الحرب على غزة
10:01 | 2025-07-28
متهم بـ6 جرائم.. إعادة استجواب مؤسس تطبيق "تلغرام" في باريس اليوم
09:47 | 2025-07-28
حريق في دار إيواء فرنسي يخلّف وفيات ومفقودين
09:37 | 2025-07-28

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.