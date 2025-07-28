وقال نائب وزير الخارجية الروسي ، خلال مقابلة مع "جمعية الحوار الفرنسي الروسي": "مجموع النفقات العسكرية لجميع دول بلغ اليوم أرقاما هائلة، 1.5 تريليون دولار، كما تعتزم الأعضاء في الحلف إنفاق 456 مليار دولار على الأغراض العسكرية عند رفع ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي".وأضاف: "سيتكبد دافعو ثمن كل هذا"، مشيرا إلى أنه "سيتعين التضحية بمخصصات الاحتياجات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والعلوم، والتعليم".وأكد أن "الدعاية الغربية، لتبرير هذه النفقات العسكرية الضخمة، تعمل بكل قوة"، كما أن "حلف الناتو، ومعه ، حددا هدف بناء نظام أمني ليس فقط بدون مشاركة ، بل أيضا ضد روسيا".هذا ولفت رئيس في مجلس " " الروسي ، في وقت سابق، إلى أن ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" يقرع طبول حرب كبرى ويتخذ إجراءات جنونية للتصعيد بين روسيا وحلف "الناتو".