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عالميا.. النفط يتراجع مع تخوف الأسواق من تبعات الاتفاق التجاري الأمريكي – الأوروبي
دوليات
2025-07-29 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
185 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في أعقاب اتفاق التجارة بين
الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي.
وانخفضت العقود الآجلة لمزيج "برنت" العالمي بواقع 6 سنتات إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ خام "غرب
تكساس
الوسيط" الأمريكي 66.60 دولار للبرميل بانخفاض قدره 11 سنتا عن سعر التسوية السابق.
وكانت أسعار النفط قد استقرت أمس الاثنين على ارتفاع يزيد عن 2%، ولامس خام "برنت" أعلى مستوى له منذ 18 يوليو الجاري.
وعلى الرغم من فرض اتفاقية التجارة بين
الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية بنسبة 15% على معظم سلع
الاتحاد الأوروبي
، إلا أنها تجنبت حربا تجارية شاملة بين الحليفين، التي كانت من الممكن أن تطال ثلث التجارة العالمية وتضعف توقعات الطلب على الوقود.
وتدعو الاتفاقية أيضا إلى قيام الاتحاد الأوروبي بشراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو ما يقول محللون إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي فرصة تقريبا لتلبية هذا الطلب، في حين من المقرر أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية
الرئيس دونالد ترامب
الثانية.
وقال محللو بنك ANZ في مذكرة: "في حين جاء الانتهاء من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمثابة راحة للأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، فإن
الجدول الزمني
والمعالم المستهدفة للاستثمارات غير واضحة".
وأضافوا: "نعتقد أن معدل الـ15% سيشكل عائقا أمام آفاق النمو في منطقة اليورو، لكن من غير المرجح أن يدفع الاقتصاد إلى الركود".
في غضون ذلك، التقى كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم أمس الاثنين لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات لحل النزاعات الاقتصادية القائمة، ومن المتوقع استئناف المناقشات اليوم الثلاثاء.
كما ينتظر المشاركون في سوق النفط اجتماع
لجنة السوق المفتوحة
الفيدرالية الأمريكية يومي 29 و30 يوليو 2025، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي
مجلس الاحتياطي الاتحادي
أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى ميل نحو سياسة تيسيرية وسط علامات على تباطؤ التضخم، بحسب ما قالته بريانكا ساشديفا المحللة البارزة للسوق في شركة "فيليب نوفا" للوساطة.
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