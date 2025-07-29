مجلس النواب الأميركي يهدد بفرض عقوبات على العراق

وقال ويلسون في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة (X) تابعته ، "كان من دواعي سروري التحدث مع صديقي العزيز وزير خارجية حكومة إقليم ".وأضاف ان "الجماعات المسلحة تطلق المزيد من الطائرات المسيرة ضد أصدقائنا الأعزاء في حكومة "، معربا عن اسفه "لقيام الجماعات المسلحة بمهاجمة حكومة إقليم ، وكذلك القوات الأمريكية".واكد ان " تعمل على زعزعة استقرار والعراق ولبنان واليمن"، مشيرا الى انه "لا يُمكن التسامح مع هذا الأمر بعد الآن، وسأعمل على حظر التمويل للعراق الذي يُموّل الجماعات المسلحة، والمطالبة بتصنيفها كمنظمات إرهابية".