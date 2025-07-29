محكمة لبنانية تقضي غيابياً بإعدام مدان بقتل جندي إيرلندي

وأفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" بأن أصدرت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء حكما بالإعدام غيابيا، بحق المتهم بقتل الجندي بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المحاكمات في القضية التي اتهم عناصر من " " بالضلوع فيها.ورحبت "اليونيفيل بالقرار، وقالت في بيان: "ترحب اليونيفيل باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة بتقديم الجناة إلى العدالة".وذكرت أنه "منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية. ومجدداً، نتقدم بأحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا".وقتل روني في كانون الثاني 2022، وأصيب ثلاثة آخرون من رفاقه بجروح، خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة، أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد.وأخلي سبيل عياد في تشرين الثاني 2023، "لأسباب صحية"، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة مذاك، بحسب ما أوضح المصدر القضائي الثلاثاء.وإضافة إلى حكم الإعدام بحق عياد، استجوبت المحكمة وفق المصدر نفسه، خمسة أشخاص آخرين "سلموا أنفسهم للمحكمة قبل الجلسة بساعات" بعدما كانوا "تواروا عن الأنظار منذ وقوع الحادثة".وقال إن "أحكاما مخففة صدرت بحق اربعة منهم" تراوح بين السجن لأسابيع أو أشهر وغرامات مالية، بينما برأت الخامس.