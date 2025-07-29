خلال 2025.. رفع توقعات النمو العالمي وتحذيرات من مخاطر

وحذر ، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، من فقدان الاقتصاد العالمي 0.2% من نموه في حال العودة إلى الرسوم الأمريكية الباهظة.

كذلك حذر الصندوق من خطر انقطاع إمدادات المواد الخام وارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط.



وفيما يلي أبرز التعديلات التي شملها التقرير:



النمو العالمي:

رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3%.

توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2026

التضخم العالمي:

توقع تباطؤ المؤشر في العام 2025 إلى 4.2%.

انخفاض متوقع المؤشر إلى 3.6% في 2026.

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رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2026 إلى 1%.

خفض توقعات نمو الاقتصاد الروسي في 2025 إلى 0.9%.

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رفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني لـ2025 إلى 4.8% بفضل خفض الرسوم .

الاقتصاد الصيني سجل نموا أفضل من المتوقع عند 6% في الربع الأول مدعوما بارتفاع الصادرات وضعف اليوان الصيني.

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رفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي في 2025 إلى 1.9% بسبب خفض الرسوم الجمركية وتيسير الشروط المالية.