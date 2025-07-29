الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ من اليمن

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد إطلاق صاروخ من باتجاه وأنظمة الدفاع تعمل لاعتراضه".

وأضاف "تم تفعيل صفارات الإنذارات في عدة مناطق من إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ من اليمن، ويجري حاليا التحقق من التفاصيل".

ويوم الأحد الماضي، أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة للحوثيين في اليمن في بيان، عن خيارات تصعيدية ضد "إسرائيل" بشأن ما يجري في قطاع من حرب إبادة وتجويع.