الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية ضد مطار اللد

أعلنت حركة في (الحوثيون)، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت في المحتلة بصاروخ باليستي.

وقال المتحدث العسكري باسم ، "استهداف تم بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2".

وأضاف أن "العملية تسببت في توجه ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".

ولفت المتحدث العسكري باسم أنصار الله الى أن " مستمر في عملياته انتصارا للمظلومين والمجوعين من أبناء شعبنا الفلسطيني".