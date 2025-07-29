البيت الأبيض: الاتحاد الأوروبي ركع أمام سياسات ترامب

وقال غوركا وفق قناة "نيوزماكس" : "اتفاق اليوم، حتى بالنسبة لشخص مثلي يعرف الرئيس منذ عشر سنوات، مدهش: من الصعب تصديق أن بأكمله قد ركع أمام مبدأ " " وقال:"حسنا، لن نكون متطفلين بعد الآن'".وتوصلت رئيسة والرئيس الأمريكي في 27 يوليو إلى اتفاق تجاري يُخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى لرسوم جمركية بنسبة 15%، ولا يشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الأمريكية البالغة 50% على الصلب والألومنيوم، ولكن من الممكن تخفيضها نتيجة لمزيد من المفاوضات، وفقًا لما ذكرته صحيفة " تايمز"، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي أكبر صفقة تجارية على الإطلاق.