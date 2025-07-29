موسكو بشأن الشرق الأوسط: لا سلام دون إقامة دولة فلسطينية

وقال فيرشينين خلال كلمته في في مؤتمر حول الحل السلمي للقضية الفلسطينية: "الأحداث في الشرق الأوسط، والأزمة غير المسبوقة، والتصعيد الواسع للعنف، أظهرت جميعها مرة أخرى: أنه دون حل عادل ودائم للمشكلة الفلسطينية، لن يتحقق سلام وأمن حقيقيان في المنطقة".ووصف نائب وزير الخارجية الروسي الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "تجريد جماعي من الإنسانية".وقال فيرشينين إن "ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أُشير إليه بحق، يفوق الوصف. أمامنا قصة مأساوية من التهميش الجماعي والمعاناة والضحايا الهائلين والدمار".وانطلقت يوم الاثنين الماضي أعمال " لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في .ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.