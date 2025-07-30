بعد مؤتمر حل الدولتين.. دول جديدة تنضم الى الاعتراف بدولة فلسطين

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية هذه الدول أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين"، داعين بقية الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الانضمام لهذا التوجه.ومن بين الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بفلسطين للمرة الأولى 9 دول هي: وكندا وفنلندا ونيوزيلندا وأندورا ومالطا وسان مارينو ولوكسمبورغ، فيما جددت دول أخرى سبق لها الاعتراف بفلسطين دعمها، مثل أيسلندا وإيرلندا وإسبانيا.في السياق ذاته، أعلن رئيس وزراء مالطا أبيلا في بيان منفصل، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا التزام بلاده بدعم حل سياسي شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وفي تطور لافت، كشف مصدر بريطاني أن البريطاني ، أبلغ نظيره الإسرائيلي بعزمه الاعتراف بدولة فلسطين، مشترطا وقف إطلاق النار في غزة، وضمان عدم تنفيذ عمليات ضم في ، والدخول في عملية سلام تؤدي إلى حل الدولتين.ورغم ذلك، شدد ستارمر على أن قراره ليس نتيجة ضغوط داخلية أو إعلامية، رغم تنامي الانتقادات لحكومته عقب نشر صور من غزة في .وقد لاقى الإعلان البريطاني ترحيبا من والأردن، حيث وصفته بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين".ودعا السفراء إلى وقف الحرب، وإطلاق جميع الرهائن، وبدء عملية سياسية تنهي حكم حماس في غزة، محذرين من أن "خطوات الضم ستفاقم عزلة ".وقد اختتم أمس في " لتعزيز حل الدولتين"، برعاية فرنسية سعودية، دون مشاركة إسرائيل أو .