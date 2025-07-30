إدارة الطوارئ الأمريكية تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة تسونامي هاواي

وضربت أمواج تسونامي، ولاية هاواي الأمريكية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".وصرّح حاكم هاواي ، بأن السلطات هناك لم ترصد أي علامة على موجة مد كبيرة منذ بدأت الاستعدادات لمواجهة تسونامي بعد قوي ضرب في أقصى شرق .وقالت في هاواي، إن جميع الموانئ التجارية أغلقت وتم إلغاء الرحلات الجوية من وإلى جزيرة ماوي، لكن لا توجد خطط لقطع الكهرباء.وأمرت باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرواح والممتلكات عقب تسونامي هاواي.وضرب أحد أقوى الزلازل التي تم تسجيلها على الإطلاق منطقة الشرق الأقصى قليلة السكان بروسيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ما تسبب في حدوث موجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار "12 قدمًا" عبر ، وأدى إلى عمليات إجلاء من هاواي إلى .وضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، قبالة مدينة بتروبافلوفسك في شبه جزيرة النائية بروسيا، وكان من بين أقوى 10 هزات أرضية مسجلة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وقالت السلطات الروسية، إن أمواج تسونامي ضربت مدينة سيفيرو كوريلسك الساحلية وأغرقتها، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها ما بين ثلاثة وأربعة أمتار سجلت في منطقة إليزوفسكي بكامتشاتكا.