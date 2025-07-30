محاولات الإنقاذ فشلت.. وفاة مأساوية للبطلة الأولمبية لورا دالمير

وأصيبت لورا دالماير بجروح خطيرة نتيجة سقوط صخور عليها في جبال باكستان، بحسب ما تأكد الأربعاء.وجعلت خطورة الموقع عمليات الإنقاذ "مستحيلة" بحسب ما قال فريقها، مؤكدا وفاتها.وقع الحادث ظهر يوم الإثنين على ارتفاع 5700 متر على قمة ليلى في سلسلة جبال ، وفقا لبيان لفريقها نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.وتابع البيان: "أخفقت محاولات إنقاذها وتم تعليق العملية".وتمكنت زميلة دالماير في التسلق من دق ناقوس الخطر بعد وصولها إلى بر الأمان.وأوضح البيان: "حاولت لساعات عدة إنقاذها، دون أن تنجح بسبب خطورة الموقع والسقوط المستمر للصخور"، مشيرا إلى أنها لم تلاحظ "أي علامة حياة على دالماير، مما دفعها إلى الانسحاب من منطقة الخطر ومواصلة النزول".وقال أريب ، المسؤول المحلي في مقاطعة غانشي حيث تقع السلسلة: "تبين أن عملية الإنقاذ عبر طائرة هليكوبتر غير ممكنة".وأضاف: "الظروف على الارتفاع الذي تعرضت فيه للإصابة كانت صعبة للغاية".بينما قال محمد علي، أحد المسؤولين في ، إن أحوال الطقس كانت "قاسية جدا" في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مع سقوط أمطار ورياح قوية وغيوم كثيفة.وكانت دالماير، المتسلقة المخضرمة البالغة من العمر 31 عاما، حاضرة في المنطقة منذ أواخر حزيران/ يونيو، وقد تسلقت مجموعة صخور "غريت تانغو تاور".وأصدر الرئيس الألماني بيانا، وصف فيه دالماير بأنها "سفيرة لبلادنا حول العالم وقدوة للسلام والتعايش السلمي والعادل حول العالم".أحرزت لورا 7 ميداليات ذهبية في وفي أولمبياد بيونغتشانغ 2018 الشتوي، وأصبحت أول رياضية في البياثلون تحرز ذهبية سباقي السبرينت والمطاردة في نسخة واحدة من الألعاب.اعتزلت خوض المنافسات الرسمية في 2019 عن 25 عاما، وتحولت إلى التعليق على منافسات البياثلون لدى الناقل الألماني "زد دي إف"، كما مارست رياضة التسلق.وكانت الراحلة مرشدة جبلية معتمدة للتزلج، وعضوا فاعلا في عمليات الإنقاذ الجبلية، وفقا لفريقها.