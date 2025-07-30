من هي "بنت مبارك"؟

هذه السيدة التي تقيم في منطقة إمبابة أثارت جدلاً واسعاً بعدما نشرت مقاطع فيديو تدعي فيها أنها ابنة الرئيس المصري الراحل من زواج سري مع الفنانة إيمان الطوخي.وقد طالبت في منشوراتها بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبها، وناشدت الطوخي للخروج عن صمتها لتأكيد هذا الأمر.لكن المطرب ، نجل شقيقة الفنانة إيمان الطوخي، نفى هذه الادعاءات تماماً، مؤكداً أن الفنانة لم تتزوج قط ولم تنجب، وأن العائلة لا تعرف هذه الفتاة من الأساس. كما أوضح أن الطوخي ما زالت تقيم في مصر ولم تغادرها كما أشيع.لم تتوقف مزاعم "بنت " عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل اتهامات لشخصيات فنية وإعلامية معروفة، أبرزها الفنانة التي اتهمتها بالضلوع في شبكات مشبوهة وتجارة أعضاء، دون أن تقدم أي أدلة ملموسة على هذه الاتهامات.هيثم ، محامي الفنانة وفاء عامر، رد على هذه الادعاءات مؤكداً أنها مجرد أكاذيب تهدف للشهرة وجذب المشاهدات، مشيراً إلى أن حسابات "بنت مبارك" تلقت تحويلات مالية كبيرة من الخارج تقدر بـ30 مليون جنيه.ورداً على هذه الأزمة، أصدرت بياناً رسمياً أعلنت فيه تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر، ورفضها لهذه الادعاءات الكاذبة. كما علقت الفنانة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" على ، مؤكدة أنها تتعرض لحملة ممنهجة، وأنها واثقة في أجهزة الدولة التي ستحمي حقها.الأمر لم يقف عند حدود الشائعات الفنية، بل تطور إلى قضية أمنية بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد "بنت مبارك" بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام، وإلحاق الضرر بالأمن القومي والمصلحة العامة.وقد تمكنت من القبض على مروة يسري في ، حيث اعترفت خلال التحقيقات بأنها اختلقت هذه القصص بهدف جذب المشاهدات والربح المادي، وضُبط بحوزتها هاتفان محمولان أحدهما يحتوي على محفظة إلكترونية بها تحويلات مالية من الخارج.هذه القضية التي بدأت كادعاءات غريبة على منصات التواصل الاجتماعي، تحولت إلى مثال صارخ على كيفية استغلال بعض الأشخاص لوسائل التواصل لنشر الشائعات والأكاذيب، وانتهت باعتقال صاحبتها وتقديمها للعدالة.