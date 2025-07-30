كامتشاتكا ضمن أقوى عشرة زلازل منذ عام 1900

وقالت هيئة المسح الجيولوجي في بيان: "إن الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة والذي وقع في من بين أكبر عشرة زلازل حدثت في العالم منذ عام 1900".وأضافت هذا الزلزال يعتبر الأقوى منذ الزلزال الذي ضرب في عام 2011، والذي بلغت قوته 9.0 درجة.وشهدت كامتشاتكا يوم الأربعاء أقوى منذ عام 1952، حيث أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، عبر قناته على تلغرام، بأن الهزات الأرضية بلغت قوتها 8.7 درجة.وتم تشكيل عمليات إقليمية، وبدأ الخبراء عمليات فحص دقيق للمرافق الاجتماعية الهامة للكشف عن أي أضرار محتملة، مع إعطاء الأولوية للمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال.هذا وسجلت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في جزر هاواي، وفي أجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، والسواحل الغربية لكندا والولايات المتحدة حتى الحدود المكسيكية وكذلك وإندونيسيا.