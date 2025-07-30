إغلاق المجال الجوي في لندن بالكامل

– دولي

ذكرت صحيفة التلغراف، اليوم الأربعاء، انه تم اغلاق المجال الجوي في .



وأضاف ان "ذلك جاء بسبب خلل فني".

وقالت الصحيفة في خبر تابعته ، ان "السلطات في قررت اغلاق المجال الجوي امام حركة الطائرات القادمة والمغادرة بشكل كامل".وأضاف ان "ذلك جاء بسبب خلل فني".