حزب الله: هناك محاولات للترويج بأن الحزب أصبح ضعيفا وهو غير صحيح

وقال قاسم في كلمة بمناسبة مرور عام على استشهاد القائد شكر، إن "المقاومة في أثبتت أنها دعامة أساسية من دعائم بناء الدولة"، مبينا أنه "لا توجد رؤية واضحة حتى الآن لبناء ".وأضاف، أن "سلاحنا شأن لبناني داخلي، ونحن نسير بمسارين الأول بتحرير الأرض من العدو والثاني ببناء الدولة عبر تمثيل الناس وحتى تنهض الدولة بأبنائها ولا نغلّب أحدهما على الآخر"، مؤكدا رفضه "أي مقايضات للانخراط في مسار السياسة فقط والتخلي عن المقاومة ضد ".وذكر ان "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان كان فيه مكسب لنا وللجانب الإسرائيلي وهذا أمر طبيعي في أي اتفاق"، لافتا الى "اننا ساعدنا الدولة على تنفيذ الاتفاق الذي هو حصراً في جنوب الليطاني ومن يربط وقف إطلاق النار بسحب السلاح فقولوا له إن هذا الأمر شأن داخلي".