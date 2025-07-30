روسيا "قلقة" بشأن إيران

وقصفت والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران؛ بهدف معلن هو منع من امتلاك سلاح نووي. وتنفي أي نية من هذا القبيل.وقالت المتحدثة باسم ، ، للصحفيين: "التهديدات المتكررة ضد إيران بشن هجمات جديدة بالصواريخ والقنابل على منشآتها النووية لا بد وأن تثير قلقًا بالغًا. ويزيد من سخرية هذه التصريحات أنها تُطلق تحت قلق وهمي بشأن منع انتشار الأسلحة النووية".وأضافت: "ينبغي ألا يصبح قصف المنشآت النووية أمرًا شائعًا أو ممارسة دولية متكررة. ولا يمكن المخاطر الكارثية المرتبطة بذلك، لا سيما تبريرها".ووطدت علاقاتها مع إيران منذ أن شنت حربها في أوكرانيا، ووقّعت معها معاهدة شراكة استراتيجية خلال العام الجاري.وقالت إن التوصل إلى تسوية سلمية مستدامة، والتعهد بعدم شن هجمات جديدة على إيران، شرطان أساسيان للتعاون بين طهران والوكالة الذرية.