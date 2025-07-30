حماس: غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب

وأوضحت الحركة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، أنه "منذ أكثر من خمسة أشهر كاملة، وتحديدا منذ الثاني من مارس الماضي، قام الاحتلال الإسرائيل بالحصار الشامل على القطاع، وهو ما يشمل إغلاق المعابر ومنع حليب الأطفال،والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان".وأضافت الحركة أن "الاحتلال حوّل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشه وطائراته، وغالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال، تقوم على والتجويع بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن ومنظّم".وأشارت الحركة في بيانها إلى أن غزة تحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، فإن ما يُسمح بدخوله فعليًا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة.وشددت الحركة الفلسطينية على أن "الكارثة أجبرت أمهات غزة على إرضاع أطفالهن الماء بدل ، وسُجّل حتى الآن استشهاد 154 فلسطينيا بسبب الجوع، بينهم 89 طفلا، مع مئات الإصابات اليومية بسوء التغذية، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية"، وفق البيان.