مقررة أممية: تجويع المدنيين بغزة عمل قاتل

اعتبرت المقررة الأممية المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز، الخميس، أن تجويع المدنيين في قطاع هو عمل قاتل وغير إنساني.





وأضافت أن "حرمان الناس في غزة من الطعام والماء والكرامة هو انتهاك جسيم ويجب أن يتوقف"، مشددة "يجب إيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل وآمن وغير مشروط ودون عوائق".



وكانت حركة "حماس" ذكرت، اليوم الأربعاء، أن "قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار إسرائيلي شامل ومستمر، في أخطر مراحل الإبادة الجماعية". وقالت إدواردز، "تجويع المدنيين في عمل قاتل وغير إنساني ومهين ويجب أن ينتهي".وأضافت أن "حرمان الناس في غزة من الطعام والماء والكرامة هو انتهاك جسيم ويجب أن يتوقف"، مشددة "يجب إيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل وآمن وغير مشروط ودون عوائق".وكانت حركة "حماس" ذكرت، اليوم الأربعاء، أن "قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار إسرائيلي شامل ومستمر، في أخطر مراحل الإبادة الجماعية".

وأوضحت الحركة في بيان، أنه "منذ أكثر من خمسة أشهر كاملة، وتحديدا منذ الثاني من مارس الماضي، قام الاحتلال الإسرائيلي بالحصار الشامل على القطاع، وهو ما يشمل إغلاق المعابر ومنع حليب الأطفال، والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان".