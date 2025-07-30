روسيا تعلن اعتراض 13 مسيرة أوكرانية

وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة ما بين 22:20 بتوقيت و23:15 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة بدون أوكرانية".وأضافت أنه تم تدمير "تسع فوق أراضي مقاطعة روستوف وأربع فوق أراضي ".