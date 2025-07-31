روسيا تعلق على مقاطعة أمريكا لمؤتمر فلسطين: لا تقلل من أهميته

وقال فيرشينين للصحفيين الروس في : "في الواقع، لم يتم تمثيل العديد من البلدان في المؤتمر المذكور، بما في ذلك وإسرائيل ودول أخرى. يبقى ذلك اختيارهم، وهذا هو موقفهم، ولكن يبدو لي أنه من وجهة نظر مناقشة جوهر القضايا، وقبول المقترحات والتوصيات لإيجاد تسوية عادلة وطويلة الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لم يؤثر ذلك بطبيعة الحال على إنتاجية العمل في الفعالية".وأشار نائب الوزير إلى أن الخارجية الروسية، اعتقدت وتعتقد "بأن الولايات المتحدة مشارك مهم في أي عملية في الشرق الأوسط، وخاصة العملية التي تهدف إلى التسوية السلمية".الروسي: "نأمل أن تشمل هذه العملية عاجلا أم آجلا كل أولئك الذين يرغبون بصدق في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".وبدأت يوم الاثنين الماضي أعمال لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين في بنيويورك، برئاسة مشتركة بين وفرنسا ومشاركة دولية واسعة. وتركز الحديث خلاله على عملية السلام في الشرق الأوسط وآفاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية.وترأسته والمملكة العربية . وأصبح مؤتمر إقامة أكبر مبادرة دولية في السنوات الأخيرة تهدف إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط.