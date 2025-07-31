الثانية خلال عام.. الولايات المتحدة تفقد "أف 35" أخرى بسقوطٍ مباغت

وبحسب بيان صادر عن ، قفز بالمظلة بسلام، فيما يظل سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 6:30 مساء قيد التحقيق، فيما اشارت البحرية الامريكية الى ان الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات الضاربة VF-125، والمسؤول عن تدريب الطيارين وأطقم الطائرات، وفقا لروسيا اليوم.والطائرة هي إحدى 3 نماذج من طائرة "إف-35 لايتنينغ" الثانية، المصممة للعمل على حاملات الطائرات الأمريكية، بينما تستخدم الأمريكية طراز "إف-35 إيه"، وتستخدم قوات المارينز طراز "إف-35 بي"، المخصص للإقلاع القصير والهبوط العمودي.ويبلغ سعر هذه الطائرة حوالي 100 مليون دولار، وهذا الحادث هو الثاني من نوعه هذا العام بعد تحطم طائرة "إف-35 إيه" تابعة للقوات الجوية في قاعدة إيلسون الجوية بألاسكا في يناير خلال مهمة تدريبية، في الوقت الذي تعد طائرة "إف-35"، المقاتلة من الجيل الخامس وإحدى أكثر الطائرات الحربية تقدما في العالم، حجر أساس في أسطول .