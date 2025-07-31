ترامب يربط التجارة بالقضية الفلسطينية: صعب إبرام اتفاق مع كندا بعد هذه الخطوة

وفي منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" كتب "كندا أعلنت للتو أنها تدعم . سيجعل ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعبا جدا".وأعلن الكندي ، مساء الأربعاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وأوضح أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.وأوضح كارني أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام بإصلاح جذري للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المشاركة فيها.وتأتي خطوة كندا عقب إعلان وبريطانيا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية.وتتفاوض كندا والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس/آب، وهو التاريخ الذي يهدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم بنسبة 35% فيه على جميع السلع الكندية غير المشمولة في اتفاقية التجارة بين والمكسيك وكندا.وقال كارني أمس إن المفاوضات مع بشأن الرسوم كانت بناءة لكن المحادثات ربما لا تنتهي بحلول الموعد النهائي المحدد.