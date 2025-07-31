وزيرا الدفاع السوري والروسي يجتمعان في موسكو

أعلنت ، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الروسي والسوري، ومرهف أبو قصرة في .



وأضافت أن بيلوسوف وأبو قصرة وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.



وقالت إن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.وأضافت أن بيلوسوف وأبو قصرة وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.