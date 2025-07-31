في إيران.. تحذير من جفاف سدود تزوّد طهران بالمياه

وقال بزشكيان خلال زيارته إلى في : "إذا لم نتمكن من إدارة الوضع في ، وإذا لم يتعاون الناس ولم نتمكن من ترشيد استهلاك المياه، فلن يتبقى ماء خلف سدودنا".وأضاف أن الاحتياطيات قد تنفد بحلول شهر أكتوبر عندما تُفتح المدارس عادة وتزداد الحاجة إلى المياه قبل بداية موسم الأمطار.ووفقا لرسم بياني نشرته "إرنا"، فإن خزانات المياه التي تخدم طهران تحتوي حاليا على 20 بالمئة فقط من طاقتها.ويبلغ متوسط مستوى خزانات المياه 44 بالمئة فقط.ووفقا لشركة إمدادات المياه في ، تراجعت مستويات الخزانات إلى "أدنى مستوى لها منذ قرن".وحثت السلطات السكان على تركيب خزانات مياه ومضخات لمواجهة انقطاع الإمدادات، حيث أبلغ العديد من المنازل عن انقطاعات متكررة في الأسابيع الأخيرة.