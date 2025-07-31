واشنطن تتحدث عن الاصطدام العسكري مع روسيا: غير مقبول

وقال روبيو في تصريحات نقلتها " نيوز"، اليوم الخميس: "نواصل التواصل مع الجانب الروسي.. في وقت سابق من هذا الأسبوع، يومي الاثنين أو الثلاثاء، أجرينا محادثة شاملة معهم أيضا، ليس مع الرئيس الروسي ، بل مع بعض كبار مسؤوليه، على أمل التوصل إلى تفاهم بشأن مسار مستقبلي من شأنه أن يؤدي إلى السلام. ولم نشهد أي تقدم في هذا الصدد".وأشار روبيو إلى أن تعتبر الاصطدام العسكري مع أمرا غير مقبول، بما في ذلك بسبب الإمكانات النووية لكلا البلدين.كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تأمل تجنب فرض عقوبات على القطاع المصرفي ومبيعات النفط الروسية، لافتا إلى أن تسعى لإيجاد طريقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وقال: "لدى الرئيس الأمريكي خيارات عديدة.. كما يعلم الجميع، لفرض عقوبات ثانوية على مبيعات النفط الروسية.. هناك عقوبات على القطاع المصرفي ستكون قوية جدا أيضا.. مرة أخرى، أعتقد أن أملنا هو تجنب ذلك فرض العقوبات وإيجاد طريقة لوقف القتال. نعتقد أن هذا هو أفضل سبيل للمضي قدما".