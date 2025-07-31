البيت الأبيض: قد ندعم تصنيف جماعة الإخوان إرهابية

وأضافت المتحدثة ردا على سؤال حول مشروع تصنيف جماعة الإخوان "منظمة إرهابية" الذي تم تقديمه مؤخرا للكونغرس وإذا ما كان الرئيس الأميركي يدعم مثل هذه الخطوة: "بكل صراحة، لست متأكدة من ذلك لأني لم أتحدث معه (عن الموضوع)".وتابعت: "لا أريد أن أستبق حول تصنيفات معينة، ولكن يبدو أنه أمر يمكن أن تدعمه الإدارة".وكان السيناتور الأميركي الجمهوري ، قد قدم في وقت سابق من الشهر الجاري للكونغرس، لتصنيف الإخوان كجماعة "إرهابية".وقال كروز إن تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس"، واعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأميركي".