ترامب: إيران ظلت تتصرف بشكل سيئ

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن ظلت تتصرف بشكل سيئ، فيما أشار الى أنه لم ترق له نية كندا الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحافي من ، "دمرنا المواقع النووية الإيرانية، وإيران ظلت تتصرف بشكل سيئ".

وبشأن نية كندا الاعتراف بدولة فلسطين، قال ترامب "لم ترق لي نية كندا الاعتراف بدولة فلسطينية".

الى ذلك، قال ترامب إن "ما تقوم به في أوكرانيا أمر مقزز ومؤسف"، مضيفا "يجب أن تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية".

وعن وضع ، اعتبر ترامب أن "ما يحصل في غزة هو أمر مفجع"، مشيرا الى أن "الوضع هناك كارثي".