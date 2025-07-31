ويتكوف يزور غزة الخميس لتقييم وضع المساعدات

وأكدت ليفيت أن "ويتكوف والسفير الأمريكي في سيقومان بجولة في مراكز توزيع المساعدات الحالية وسيعملان على وضع خطة لزيادة كميات الغذاء، كما سيلتقيان سكان المنطقة".وأشارت ليفيت إلى أن الوفد الأمريكي سيقدم تقريرا فوريا للرئيس الأمريكي بعد عودته من بهدف اعتماد الخطة النهائية لتوزيع الغذاء والمساعدات في المنطقة.وأضافت أن ويتكوف وهاكابي عقدا اجتماعا مثمرا مع الإسرائيلي ومسؤولين آخرين حول سبل إدخال المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة.