العراق ضمن الأعلى.. ترامب يوقع على امر زيادة الرسوم الجمركية

وبحسب مسؤول كبير في فإنّ هذه الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في 7 آب، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محدّدا أساسا.وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "نسبة الرسوم الجديدة تتراوح بين 10% و41%، باستثناء البرازيلي التي فرض على السلع المستورد منها رسوما جمركية وصلت إلى 50%".وقد تصدّرت هذه القائمة إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، علما بأنّ هذه التعرفات ستطبّق على الدول التي لم تتوصّل إلى اتفاقات تجارية ثنائية مع .الرسوم على بعض :• 15% على .• 25% على تونس.• 30% على الجزائر وليبيا.• 35% على .• 41% على سوريا.أما الدول التي أبرمت اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتّحدة فستسري عليها الرسوم المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات، لكن معظم الدول فرضت عليها رسوما جمركية بين 10 و15%.الرسوم على بعض الدول الأخرى:• 10% على البضائع البريطانية.• 15% على واليابان وكوريا الجنوبية.• 25% على الهند• 30% على .• 35% على صربيا.• 39% على .• 40% على لاوس.• 50% على .وأثارت هذه الرسوم الإضافية قلقا واسع النطاق في صفوف الشركات المُصدّرة إلى الولايات المتحدة.والأمر عينه ينطبق على كندا التي زاد من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجاتها غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.وأعرب العديد من التي تعتمد بقوة على السوق الأميركية عن ارتياحها لخضوع صادراتها لتعرفات جمركية إضافية تقلّ عن تلك التي كان ترامب يعتزم فرضها، مثل وتايلاند اللتين خفّضت الرسوم على بضائعهما من 36% إلى 19%.أما تايوان فأعربت عن أملها في إبرام اتفاق يخفّض الرسوم التي فرضت على صادرتها ونسبتها 20%.