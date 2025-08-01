بعد رصد صواريخ.. صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

وذكرت الوسائل: ان " صافرات الإنذار تدوي باستمرار في "سديروت" و"نير عام" في غلاف ".وانطلقت صفارات في غلاف غزة بالتزامن مع زيارة للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.