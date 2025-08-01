الصحة اللبنانية: 4 شهداء حتى الآن في القصف الإسرائيلي أمس

وذكرت الوزارة في بيان تابعته ، ان " الحصيلة الأولية تشير الى وقوع 4 شهداء في الغارات الاسرائيلية على مناطق متفرقة يوم امس".واستهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الجنوب اللبناني بغارات استهدفت العديد من المناطق ابرزها بلدة كفر ملكي في الجنوب.